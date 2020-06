O Liverpool publicou um vídeo nas redes sociais alusivo à conquista da Premier League, 30 anos depois. Ora o Sporting fez questão de congratular o clube inglês, mas deixou um pequeno reparo.



«Parabéns, Liverpool! Mas... é o segundo hino mais bonito do mundo», escreveram os leões, referindo-se ao You'll Never Walk Alone.



Lembre-se que a cidade dos Beatles não dormiu. Milhares de adeptos juntaram-se mesmo ao lado de Anfield para celebrar a conquista de um título histórico para o clube.

Congratulations, @LFC! 👏



But... the second most beautiful song in the world 😉 Cheers — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) June 25, 2020