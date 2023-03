Depois da eliminação europeia, ante o Sporting, o Arsenal reagiu categoricamente na Premier League, ao golear por 4-1.

Frente a um Crystal Palace dirigido interinamente por Patrick McCarthy, após o afastamento de Patrick Vieira, os «gunners» adiantaram-se no marcador ao minuto 28, com um golo de Gabriel Martinelli.

Ainda antes do intervalo surgiu o 2-0, apontado por Saka após excelente combinação com Ben White (43m).

Logo no início da segunda parte o Arsenal marcou o terceiro, por intermédio de Xhaka, que recuperou o festejo dedicado à filha (que Pote imitou no final do duelo de quinta-feira).

O Crystal Palace ainda aproveitou um pontapé de canto para marcar, por intermédio de Schlupp (63m), quebrando assim um mês de «jejum» da equipa.

O «bis» de Saka sentenciou o resultado final, ao minuto 74.

Fábio Vieira não saiu do banco.

Aproveitando que o Man City jogou para a Taça de Inglaterra, na véspera, o Arsenal tem agora oito pontos de vantagem na Premier League, com um jogo a mais.