Para quem seguiu a série «Sunderland 'Til I Die» da Netflix dificilmente ficará indiferente a esta notícia: o dono do Sunderland, Stewart Donald, demitiu-se da presidência do clube do norte de Inglaterra.



Numa divulgada no site dos «Black Cats», o proprietário explica que o seu ciclo acabou.



«Foi um privilégio ocupar esta posição e não desisti de forma leviana. Os resultados e os desempenhos em campo não foram do nível adequado à história e ao potencial do Sunderland. Reconheço que isso causou imensa dor. O dinheiro para o clube começar uma terceira temporada seguida na League One acaba comigo», referiu.



Apesar de estar de saída, Stewart Donald garantiu aos adeptos do Sunderland que o clube continuará a ter como objetivo voltar ao Championship.



«Como dono maioritário, tenho responsabilidade de garantir que o clube tem a capacidade financeira exigida para conseguir o seu objetivo principal: a promoção. Posso assegurar aos adeptos que o clube continuará a ter o maior orçamento desta divisão. A minha intenção continua a ser vender o Sunderland a um dono adequado e continuarei comprometido com esse objetivo», concluiu.

Stewart Donald esteve dois anos ao leme do Sunderland, clube que adquiriu a Ellis Short.