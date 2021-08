Chegou ao fim a carreira futebolística de Stewart Downing. Com passagens por Middlesbrough, Sunderland, Aston Villa, Liverpool, West Ham e Blackburn Rovers, Downing foi também internacional inglês em 35 ocasiões, representando a seleção dos ‘três leões’ no Mundial 2006 e no Euro 2012.

«Depois de descansar e refletir com a família durante o verão, decidi que havia chegado a hora de me aposentar. Quando era criança, só poderia ter sonhado em jogar nos clubes em que joguei. Lembro-me dos 35 jogos disputados por Inglaterra com imenso orgulho e tenho algumas memórias incríveis que guardarei para o resto da minha vida”, escreveu Stewart Downing na sua conta do Twitter.

Apesar da longa carreira, Downing conta apenas com duas Taças da Liga Inglesa no currículo, ganhas ao serviço do Middlesbrough e do Liverpool.