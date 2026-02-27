Crysencio Summerville, extremo do West Ham, abordou o seu momento de forma ao serviço da formação londrina e o papel de Nuno Espírito Santo na evolução enquanto jogador, em declarações à BBC Sports.

No West Ham desde 2024, quando chegou proveniente do Leeds, o neerlandês vive um bom momento, com seis golos e quatros assistências nesta temporada.

«Acho que é um treinador de topo e também uma excelente pessoa. Quando ele chegou, conversámos muito e ele foi muito direto. Perguntou-me como me poderia ajudar a atingir o meu melhor nível e a melhorar ainda mais. Acho que, quando trabalhamos, ele consegue tirar algo de mim», começou por dizer o jogador de 24 anos.

Nos últimos seis jogos para a Premier League, a formação londrina soma três vitórias, dois empates e uma derrota. Para Summerville, a equipa «melhorou muito» comparativamente ao início da temporada.

«Acho que melhorámos muito em relação ao início da temporada e espero que possamos continuar assim. Sabemos onde estamos (zona de despromoção) e sabemos que temos de lutar até ao último jogo, também pelos adeptos, porque acho que o nosso lugar é na Premier League», acrescentou.

O West Ham ocupa o 18.º lugar, primeiro abaixo da linha de água, com 25 pontos.