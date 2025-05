«Late drama», como dizem os ingleses. O Sunderland empatou com o Coventry aos 122 minutos, por 1-1, na noite desta terça-feira, e apurou-se para a final do playoff de subida à Premier League.

Com este resultado, a equipa faz prevalecer uma vitória na primeira mão da meia-final dos playoffs por 2-1. Em casa, no Stadium of Light, o Coventry marcou aos 76 minutos por Mason-Clark e levou o jogo a prolongamento.

Já aos 120+2m, o defesa Ballard subiu a um canto ofensivo para cabecear para dentro da baliza do Coventry. Foi uma verdadeira explosão de alegria no estádio.

O Sunderland mantém acesa a esperança de voltar à Premier League, de onde saiu em 2016/2017. Jobe Bellingham, irmão de Jude, joga nesta equipa.

Assim, a formação orientada por Frank Lampard foi eliminada. Isto acontece após uma operação bem sucedida pelo Sunderland para anular um dos pontos fortes do Coventry - o lançamento longo de Milan van Ewijk.

O Sunderland encurtou o espaço entre os placards publicitários e a linha lateral para que o neerlandês tivesse menos espaço para ganhar balanço no lançamento. E parece ter resultado.

A equipa vai defrontar o Sheffield United no Estádio de Wembley, no dia 24 de maio, para garantir uma subida à Premier League (e muitos milhões de euros).