A suspensão de dez meses aplicada a Sandro Tonali por envolvimento em apostas no futebol termina no final deste mês.

A partir de 28 de agosto, confirmou o Newcastle nesta quinta-feira, o médio internacional italiano volta às opções do treinador Eddie Howe.

Tonali falha, no entanto, os três primeiros jogos oficiais dos Magpies em 2024/25: Southampton (PL), Bournemouth (PL) e Nottingham Forest, a contar para a Taça da Liga.

O regresso do futebolista de 24 anos à competição poderá acontecer a 1 de setembro na 3.ª jornada da Premier League diante do Tottenham.

Recorde-se que depois de ter sido condenado a cumprir uma suspensão de dez meses, Tonali recebeu nova suspensão de dois meses em maio. No entanto, caso não voltasse a quebrar as regras de apostas, não teria de cumprir essa sanção que seria aplicada a partir de 28 de agosto, dia seguinte ao fim do castigo de dez meses.