Manchester City e Liverpool vão disputar a Supertaça a 30 de julho, no encontro que marca o arranque da temporada em Inglaterra.



A centésima edição da Community Shield vai realizar-se no King Power, estádio do Leicester, uma vez que Wembley vai receber a final do Euro feminino no mesmo fim de semana.



O pontapé de saída do duelo entre o campeão inglês e o vencedor da Taça está agendado para as 17h00.