Surpresa em Old Trafford. O Burnley venceu por 2-0 o Manchester United e deixou Solskjaer em maus lençóis.



Diogo Dalot viu do banco os clarets fizeram o 1-0 numa jogada típica: bola longa para Mee que amorteceu para Wood que atirou de primeira para o fundo da baliza de De Gea.



Classificação da Premier League



A perderem por 1-0, os red devils viram o grau de dificuldade do jogo aumentar quando Jay Rodriguez fez o segundo da noite. Pontapé fulminante do avançado inglês aos 56 minutos, deixando De Gea sem hipóteses de defesa.



A equipa de Solskjaer, técnico que tem um percentagem de pontos conquistados igual à de David Moyes, é 5.ª classificada da Premier League agora em igualdade pontual com o Tottenham.



