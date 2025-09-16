Um homem, de 66 anos, foi detido, esta terça-feira, pela polícia de West Yorkshire pela suspeita de um crime de assédio racial agravado, na sequência de insultos racistas dirigidos aos futebolistas Ethan Ampadu e Largie Ramazani num jogo entre o Leeds e o Sunderland, na época passada.

O episódio aconteceu em 17 de fevereiro deste ano, no final de uma partida a contar para o Championship, o segundo escalão do futebol inglês, sendo que os insultos tiveram origem na bancada destinada aos adeptos visitantes.

A investigação das autoridades policiais redundou na detenção de um suspeito, natural de Bishop Auckland, no condado de Durham, que será presente a um juiz, num tribunal de Leeds, na próxima quarta-feira.

Ethan Ampadu continua a fazer parte do plantel do Leeds, que esta temporada regressou à Premier League, enquanto Largie Ramazani foi emprestado aos espanhóis do Valência.

«Não há espaço para o racismo no futebol e na sociedade», sublinha o Leeds num comunicado publicado no seu site oficial.