O jogo teve poucos motivos de interesse, mas a missão do Arsenal foi cumprida. Esta frase bem podia resumir a temporada da equipa de Mikel Arteta, mas refere-se ao jogo desta terça-feira entre Arsenal e Chelsea, para a Taça da Liga (Carabao Cup), no estádio Emirates.

As duas equipas anularam-se e foram incapazes de marcar durante os 90 minutos. Já nos descontos, com o Chelsea no ataque, Kai Havertz marcou à antiga equipa e ampliou o agregado para 4-2. A organização defensiva do Arsenal impediu que os 'Blues' conseguissem ameaçar, a não ser pelo remate de fora da área de Enzo Fernández.

Pedro Neto ficou fora da ficha de jogo por ter falhado os testes de fitness antes do jogo, segundo a imprensa britânica. Já o ex-Sporting Viktor Gyokeres jogou 60 minutos pelo Arsenal, sem grande brilho.

Já o Arsenal era, como sempre, perigoso nos cantos. Porém, Liam Rosenior apostou numa tática interessante para contrariar os famosos cantos dos Gunners, deixando muitos homens no contra-ataque. Além disso, Hincapié teve um remate muito bom que mereceu resposta à altura por parte de Robert Sánchez.

O Arsenal é o primeiro finalista da Taça da Liga, tentando contrariar uma seca de 33 anos sem ganhar este troféu. Não joga a final desde 2018. Manchester City e Newcastle disputam a outra vaga, com os 'Citizens' a conservarem vantagem (2-0).