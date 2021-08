A armada lusa do Wolverhampton vai defrontar o Tottenham, na terceira ronda Taça da Liga inglesa, ditou o sorteio realizado na noite desta quarta-feira.



Por sua vez, o Manchester United de Bruno Fernandes vai receber o West Ham United enquanto o Arsenal de Cedric e Nuno Tavares joga contra o Wimbledon, no Emirates. Já o Fulham de Marco Silva e Cavaleiro vai medir forças com o Leeds de Hélder Costa e o Leicester de Ricardo Pereira joga em casa do Millwall.



O Liverpool de Jota visita o terreno do Norwich, adversário que defrontou na primeira jornada da Premier League e o Everton de André Gomes vai a Londres jogar contra o QPR. Por último, o Manchester City de Cancelo, Bernardo e Rúben Dias vai receber o Wycombe.



O quadro completo de jogos da terceira ronda da Taça da Liga inglesa:



QPR-Everton

Preston North End-Cheltenham

Manchester United-West Ham

Fulham-Leeds United

Brentford-Oldham

Watford-Stoke City

Chelsea-Aston Villa

Wigan-Sunderland

Norwich City-Liverpool

Burnley-Rochdale

Arsenal-AFC Wimbledon

Sheffield United-Southampton

Manchester City-Wycombe

Millwall-Leicester City

Wolves-Tottenham

Brighton-Swansea City