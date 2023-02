O Fulham, de Marco Silva, apurou-se esta quarta-feira para os oitavos de final da Taça de Inglaterra, ao vencer em casa do Sunderland, por 3-2.

Em Londres, registou-se um empate a uma bola, mas desta feita a equipa do técnico português não quis deixar margem para dúvidas: Harry Wilson fez o 1-0 aos oito minutos, assistido por Carlos Vinícius.

Com João Palhinha no onze, a formação londrina chegou ao 2-0 à passagem da hora de jogo, com um golo de Andreas Pereira.

Aos 77 minutos, Jack Clarke ainda reduziu, mas Kurzawa acabou com as dúvidas ao minuto 82. Nos descontos, Jewison Bennette fez o 3-2 final.

Na próxima fase, o Fulham vai defrontar o Leeds.