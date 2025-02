Proscrito no Sporting, Marcus Edwards ganha uma segunda vida em Inglaterra. O extremo foi decisivo no triunfo forasteiro do Burnley em casa do Southampton, ao apontar o único golo do jogo (1-0).

Aos 76 minutos, numa jogada algo caricata, às três tabelas, Edwards encostou à boca da baliza para dar a passagem ao Burnley para a próxima fase. Foi um golo na estreia do jogador emprestado pelos leões.

Por esta altura, já Mateus Fernandes, antigo colega de Edwards nos leões, tinha sido substituído no Southampton. Desta forma, uma equipa do Championship, o segundo escalão inglês, deixou para trás uma formação da Premier League.

O Burnley passou assim à quinta ronda da competição - no fundo, os oitavos de final da Taça de Inglaterra.