Internacional
Há 18 min
Taça de Inglaterra: Leeds vence Norwich e segue para os «quartos»
Formação da casa bateu a equipa do Championship por 3-0
AL
Formação da casa bateu a equipa do Championship por 3-0
AL
O Leeds recebeu e venceu o Norwich por 3-0 a contar para os oitavos de final para a Taça de Inglaterra.
Na primeira parte, a equipa da casa cavou uma vantagem de dois golos. Sean Longstaff, assistido por Gabriel Gudmundsson, chegou ao primeiro da partida aos 32 minutos. Bastaram 11 minutos para o defesa sueco (43m) escrever o seu nome na lista de marcadores e ampliar a vantagem.
No segundo tempo, a equipa do segundo escalão inglês não foi capaz de reagir. Joel Piroe aproveitou a ineficácia do Norwich, aos 85 minutos, fechou o resultado em 3-0. O avançado de 26 anos marcou o primeiro golo da temporada.
Com este resultado o Leeds segue para os quartos de final da competição.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS