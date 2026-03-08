O Leeds recebeu e venceu o Norwich por 3-0 a contar para os oitavos de final para a Taça de Inglaterra.

Na primeira parte, a equipa da casa cavou uma vantagem de dois golos. Sean Longstaff, assistido por Gabriel Gudmundsson, chegou ao primeiro da partida aos 32 minutos. Bastaram 11 minutos para o defesa sueco (43m) escrever o seu nome na lista de marcadores e ampliar a vantagem.

No segundo tempo, a equipa do segundo escalão inglês não foi capaz de reagir. Joel Piroe aproveitou a ineficácia do Norwich, aos 85 minutos, fechou o resultado em 3-0. O avançado de 26 anos marcou o primeiro golo da temporada.

Com este resultado o Leeds segue para os quartos de final da competição.

RELACIONADOS
VÍDEO: Sunderland eliminado pelo último classificado da terceira divisão
Taça de Inglaterra: Fulham de Marco Silva eliminado pelo Southampton
Alemanha: Frankfurt empata e complica lugares europeus
VÍDEO: adeptos do Rangers invadem o relvado após derrota com o Celtic