Marco Silva segue em frente na Taça de Inglaterra depois de vencer o Wigan Athletic, da League One (terceira divisão), na tarde deste sábado, por 2-1. Bem pode agradecer ao avançado brasileiro Rodrigo Muniz, que bisou na partida.

Com Carlos Vinícius e Raúl Jimenez no banco de suplentes, foi Muniz quem marcou primeiro aos 23 minutos, com assistência de Ryan Sessegnon. O Wigan ainda empatou e lançou dúvidas no marcador, com golo de Smith aos 50 minutos.

O mesmo Muniz confirmou a vitória aos 55 minutos, permitindo que o Fulham, de Londres, passasse à quinta ronda da Taça de Inglaterra, o equivalente aos oitavos de final.

Noutro jogo a envolver equipas da Premier League, o Everton foi eliminado pelo Bournemouth por 2-0. Em Liverpool, no reduto dos toffees, golos de Semenyo (g.p.) e Jebbison foram essenciais para o desfecho do encontro.

Beto, jogador com dupla nacionalidade guineense e portuguesa, foi titular pelo Everton mas não fez o melhor jogo. O luso João Virgínia ficou no banco de suplentes.

Noutros encontros, o Coventry do treinador Frank Lampard foi goleado pelo Ipswich Town (4-1) e o Milwall surpreendeu ao bater o Leeds United fora de casa (2-0).