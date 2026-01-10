O Fulham venceu a formação do Middlesbrough por 3-1, apesar de ter começado em desvantagem, e chega aos seis jogos sem perder.

Marco Silva queria dar continuidade à boa forma do Fulham e aproveitar o «embalo» causado pela vitória frente ao Chelsea.

Na receção ao Middlesbrough, o Fulham teve de dar a volta ao marcador depois de sofrer golo de Hayden Hackney, ao minuto 30. A equipa orientada pelo técnico português teve de esperar pela hora de jogo para fazer valer o volume ofensivo da equipa - terminou a partida com 19 remates - e chegar à igualdade através de Harry Wilson. Ao minuto 77 o ex-jogador do Arsenal, Smith Rowe, fez o segundo golo da equipa da casa. A fechar a partida, Kevin, que esteve a associado ao Sporting no mercado de verão, selou o resultado em 3-1.

O Fulham de Marco Silva segue em frente na Taça de Inglaterra e soma a terceira vitória em cinco jogos.