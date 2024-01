É antiga e famosa a rivalidade entre Sunderland e Newcastle. Os adeptos chamam-lhe Tyne-Wear derby, mas também é conhecido por dérbi do Nordeste.

As duas cidades estão separadas por 19 quilómetros. Uma ninharia, se comparada com a distância que tem separado futebolisticamente os dois clubes nos últimos anos.

A Taça de Inglaterra permitiu o reencontro e o jogo foi quente, como teria de ser. Ainda para mais, em casa do Sunderland.

No final, impôs-se a lei do mais forte: o Newcastle, nono classificado na Premier League, venceu por 2-0. Um autogolo de Ballard, aos 35 minutos, e um golo do sueco Alexander Isak, aos 46, fizeram a diferença.

O avançado Luís Semedo, formado no Benfica, não saiu do banco de suplentes da equipa da casa.

O Sunderland, sexto no Championship, concentra-se agora na luta pelo regresso ao escalão principal.