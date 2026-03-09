O West Ham, de Nuno Espírito Santo e Mateus Fernandes, apurou-se para os quartos de final da Taça de Inglaterra depois de ter afastado, no desempate por penáltis (5-3), o Brentford, numa eliminatória que terminou empatada a dois golos.

Mateus Fernandes foi titular no meio-campo dos hammers e esteve na origem do primeiro golo do jogo, aos 19 minutos, ao tirar o cruzamento que encontrou a cabeça de Soucek, que acabou por assistir Jarrod Bowen para o 1-0.

Respondeu Igor Thiago aos 28 minutos, com uma cabeçada vitoriosa no coração da área do West Ham, que acabaria por recuperar a liderança do marcador pouco depois, novamente por Bowen, desta feita de penálti (34m).

O duelo à parte entre os dois avançados prosseguiu no segundo tempo, com Igor Thiago a bisar ao minuto 81, também de grande penalidade, fixando o 2-2 com que se atingiu o fim do tempo regulamentar.

O resultado não se alterou no prolongamento, remetendo a decisão da eliminatória para o desempate por penáltis, onde o West Ham se superiorizou por 5-3. O único jogador a desperdiçar foi Dango Ouattara, que tentou converter «à Panenka» mas Areola adivinhou-lhe as intenções e defendeu sem dificuldade.

O West Ham avança na Taça de Inglaterra e vai defrontar o Leeds nos quartos de final, fase da competição que volta a atingir dez anos depois.