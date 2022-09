Harry Maguire não está a ter um início de época fácil. Ainda assim, o técnico do Manchester United, Erik ten Hag, saiu em defesa do internacional inglês e deixou-lhe elogios.



«Primeiro que tudo, tenho de treinar e de apoiar o Maguire. E apoio-o porque acredito nele. Durante este período ele esteve muito bem na pré-época tanto nos treinos como nos jogos. Ele saiu da equipa mais por causa das boas exibições dos centrais que estão a jogar de início nesta altura», referiu, citado pelo Manchester Evening News.



«Mas consigo ver as qualidades dele. Mesmo quando perdeu o lugar na equipa, o Maguire continuou a treinar muito bem e mais importante que isso, mostrou qualidade. Podem ver a carreira dele. Ele tem quase 50 internacionalizações pela Inglaterra, teve boas exibições e todos vimos o enorme potencial que possui. Estou convencido de que ele será capaz de dar a volta a esta fase», acrescentou.



Em todos os jogos que Maguire jogou a titular esta época nem o United nem a Inglaterra ganharam.