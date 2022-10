Após uma seca de golos, Cristiano Ronaldo voltou a ser decisivo no Manchester United ao apontar o tento da vitória diante do Everton (2-1), no passado fim-de-semana. Questionado sobre a hipótese do craque português assumir um papel mais importante na equipa, Erik ten Hag voltou a reiterar a confiança no avançado de 37 anos.

«Quero apoiá-lo o mais possível. Nós temos certas expectativas relativas ao que esperamos de cada jogador e da posição que ocupam em campo. Tendo em conta isso, eu quero retirar o melhor dele, e isso agora vai sendo cada vez mais possível porque está a ficar em melhor forma, o que me deixa feliz», afirmou o treinador neerlandês na antevisão do jogo com o Omonia, a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Ronaldo falhou a pré-temporada no Manchester United, algo que o prejudicou nas suas exibições iniciais, e ten Hag tem noção disso: «No início era um caso de falta de forma física, o que prova, mais uma vez, que ninguém pode falhar a pré-época», referiu.

Outro dos temas abordados na conferência foi a acusação da FA a CR7 por conduta violenta, no jogo da temporada passada frente ao Everton, em que o capitão da Seleção Nacional destruiu um telemóvel de um adepto. Questionado sobre um possível castigo, o treinador dos red devils afirmou que o Ronaldo não irá aceitar.

«A acusação relativa ao ano passado? Vamos falar sobre isso e ele não vai aceitar», concluiu.