Erik Ten Hag diz que os seus amigos o aconselharam a não aceitar o cargo de treinador do Manchester United. Em entrevista à revista United We Stand, o treinador neerlandês afirmou que sabia que a tarefa não ia ser fácil, mas que queria muito rumar a Old Trafford.

«Todos me diziam que não ia ter sucesso. disseram que era impossível. E eu? Eu queria o desafio. Eu sabia que não ia ser fácil, mas este é um grande clube com uma grande massa adepta. As pessoas ou amam o Man. United, ou estão contra o Man. United. Eu gosto de clubes como este. O Ajax era assim».

O Manchester United tem sido marcado por muitos altos e baixos desde que Ten Hag assinou pelos red devils. Ainda assim, e na mesma entrevista, o treinador disse que não espera gastar muito dinheiro no mercado de transferências de janeiro.

«Não acho que vamos gastar muito. Como clube, temos de procurar melhorias, por isso, se conseguirmos encontrar algo melhor e for realista do ponto de vista financeiro e do fair-play financeiro, o clube tem de o fazer. Mas, na maior parte das vezes, não se atraem os melhores jogadores no inverno».

Até ao final do ano, o Manchester United ainda vai defrontar o Bournemouth, o Bayern, o Liverpool, o West Ham, o Aston Villa e o Nottingham Forest, jogos que podem ser decisivos para o futuro de Ten Hag nos red devils.