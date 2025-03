Benni McCarthy, antigo avançado do FC Porto e ex-membro da equipa técnica do Manchester United, falou sobre a atual situação dos red devils em entrevista à BBC Sport Africa.

O antigo internacional sul-africano, e novo selecionador do Quénia, começou por defender Erik ten Hag, profissional com quem teve oportunidade de trabalhar no Man. United nas duas últimas temporadas.

«Foi-me dada uma oportunidade incrível de trabalhar num dos maiores e melhores clubes do mundo, sob a orientação de Erik Ten Hag. Aprendi o máximo de profissionalismo, porque o treinador com quem trabalhei não era apenas um disciplinador, mas era o melhor e um dos profissionais mais incríveis que já vi no futebol. Extremamente trabalhador, muito dedicado e muito apaixonado. Ele planeava ser o treinador do Manchester United nos próximos dez anos. Era essa a visão dele», elogiou, defendendo o antigo técnico dos red devils entre 2022 e 2025.

«Toda a gente fala do quão mau, do quão terrível é o Manchester United. Ainda assim, conseguimos ganhar a Taça de Inglaterra [2023/24] e a Taça da Liga [2022/23]. Fiquei orgulhoso por ter feito parte dessa história», acrescentou, frisando as conquistas da equipa sob o comando do técnico neerlandês.

O antigo avançado do FC Porto admitiu que continua sem entender os problemas estruturais do clube desde a saída de Sir Alex Ferguson em 2013: «Juro por Deus que não sei qual é o problema. É um clube muito grande, onde os problemas parecem não ter fim e não sei como vão resolvê-los», confessou, deixando rasgados elogios ao sucessor de Erik Ten Hag, o português Ruben Amorim.

«Ruben Amorim é um treinador inteligente e jovem. Pode não ter todas as respostas, mas tem uma boa filosofia. A equipa que trouxe com ele apoia-o muito. Quero que ele tenha sucesso apesar de saber que a equipa vai dar trabalho», enalteceu.