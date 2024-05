Erik Ten Hag reconheceu que o Manchester United tem falhado vários alvos nos mercados de transferências. O treinador neerlandês até deu o exemplo de Harry Kane, que esteve no radar dos «red devils» no último verão, mas depois a escolha recaiu em Rasmus Hojlund.

«Na última década e neste período, não conseguimos sempre os jogadores que queríamos. Mas depois tens de reconstruir e aceitar que consegues ir buscar talento em vez de jogadores que já deram provas no passado», disse Ten Hag, durante uma entrevista com Gary Neville, na Sky Sports.

«Fizemos algumas escolhas com talentos como Rasmus Hojlund. Via um avançado já com provas dadas, que queríamos contratar, mas não conseguimos contratá-lo. E depois optámos pelo Rasmus, porque é um talento», completou.

Mais à frente, o treinador do Manchester United assumiu que estava a falar de Kane, que no último verão trocou o Tottenham pelo Bayern Munique.

«Sabes que o Harry Kane te garante 30 golos. Penso que o Rasmus vai chegar lá, mas precisa de tempo. Não é justo avaliá-lo da mesma forma que o Harry Kane. Nunca compararia os dois porque são muito diferentes. Mas com o Hojlund acho que conseguimos o jogador com maior potencial na posição de avançado no último verão e estamos muito satisfeitos com ele», garantiu.

O técnico neerlandês falou ainda sobre Frenkie De Jong, com quem trabalhou no Ajax. O médio do Barcelona também esteve nas cogitações do United recentemente, mas continuou na Catalunha.

«Ele e Casemiro seriam o complemento um do outro. Se quiseres jogar ao estilo do Ajax, precisas desse tipo de jogador», afirmou.