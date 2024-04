O Arsenal-Chelsea, a contar para a final da Taça da Liga feminina de Inglaterra, ficou marcado por um momento aceso protagonizado por Emma Hayes, treinadora dos Blues.

Após vencer o jogo por 1-0, Jonas Eidevall, técnico do Arsenal, saiu para a cumprimentar Hayes, que aceitou a interpelação, mas a seguir empurrou-o e deu-lhe uma reprimenda, num claro sinal de instatisfação com algo que teria acontecido durante o encontro que só foi decidido no prolongamento.

Após a partida, em declarações à BBC, a técnica do Chelsea abordou a situação. «Penso que há formas de se comportar na linha lateral. Estou no futebol feminino há muito tempo e não podemos tolerar este tipo de agressão masculina como aconteceu hoje. Confrontar uma jogadora é algo inaceitável. Eu nunca levei um cartão em 12 anos de carreira. Ele levou o cartão amarelo, mas parece-me que devia ter levado algo mais», disse.

Emma Hayes referia-se a um momento tenso protagonizado entre o treinador do Arsenal e Erin Cuthbert, jogadora do Chelsea, já bem perto do final do jogo.

