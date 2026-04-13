Thomas Partey, jogador do Villarreal, declarou-se inocente de duas acusações de violação, esta segunda-feira, numa audiência no Tribunal de Southwark, em Londres.

Além destas duas acusações, o médio de 32 anos, que se recusou a falar à imprensa presente no local, será julgado por outras cinco de violação e uma de agressão sexual. O internacional inglês também já se tinha declarado inocente destas acusações, que envolvem três mulheres. Em fevereiro, no entanto, foram apresentadas mais duas acusações de violação por outra mulher, o que motivou a mais recente ida de Partey a tribunal.

O julgamento de Partey estava inicialmente agendado para novembro deste ano, mas poderá ser adiado para o início de 2027.

O médio do Villarreal está proibido de ter qualquer contacto com as queixosas e também tem de informar as autoridades sobre alterações de morada ou viagens.

Em julho do ano passado, dias depois de terminar contrato com o Arsenal, surgiu a primeira acusação formal a Partey. Mais tarde, o médio assinou por um ano com outro de opção pelo Villarreal e, esta temporada, já soma 25 jogos no clube espanhol.