Timo Werner vai ser jogador do Chelsea na próxima época e é esperado em Londres, segundo o comunicado dos blues, em julho. «O jogador de 24 anos acordou os termos pessoais com o clube e vai ficar no Leipzig até ao final da Bundesliga. Vai juntar-se aos seus novos companheiros em julho, dependendo da passagem nos exames médicos», pode ler-se.

Apesar de a Bundesliga acabar a 27 de junho, o Leipzig tem ainda compromissos da Liga dos Campeões, agendados para o mês de agosto. O avançado, sendo esperado em Londres em julho, não vai por isso estar presente na final eight da Champions, que será disputada em Portugal, nos estádios da Luz e de Alvalade.

O Chelsea, a pensar na próxima época, quer incluir Werner o mais cedo possível no plantel, sendo que a pré-temporada é fundamental para a adaptação de novos jogadores ao modelo e métodos de trabalho do treinador e da equipa.