Raphinha encantou na primeira chamada à seleção do Brasil. O ex-Sporting marcou dois golos nos três primeiros jogos com a canarinha e mereceu os elogios de Tite.



«É preciso manter a calma. Isto é um processo. Foi uma grande atuação, mas daqui a pouco, achamos que isto é o pico da montanha e não é. O Raphinha vai ter oscilações, é um miúdo. Fez um grande jogo, mas é preciso ter bom senso e serenidade», referiu, em conferência de imprensa.



O selecionador do Escrete agradeceu ainda publicamente a Bielsa pelo trabalho que este desenvolveu com Raphinha no Leeds United.



«Quero agradecer publicamente ao Bielsa pelo acompanhamento e trabalho que fez com o Raphinha e que o aproximou da seleção do Brasil. Falei pessoalmente com o Bielsa e agradeci-lhe», disse ainda.

Após sair de Alvalade em 2019, Raphinha jogou no Rennes e chegou à Premier League em 2020. Desde então marcou 9 golos em 38 jogos pelo Leeds.