Cenk Tosun sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior na segunda-feira, informou o Everton, esta quinta-feira, no seu site oficial.



O avançado turco, que estava cedido pelo toffees ao Crystal Palace, vai assim regressar a Goodison Park para ser operado e iniciar o processo de recuperação. Esta lesão pode deixar o jogador de 28 anos de fora da fase final do Euro 2020.



A Turquia, lembre-se, está no grupo A do Campeonato da Europa juntamente com Itália, País de Gales e Suíça.



Acaba assim a época para Tosun nos eagles, clube pelo qual tinha anotado dois golos em 13 partidas.



🤕 | An injury update on @CenkTosun_. Speedy recovery, Cenk! 💙 — Everton (@Everton) March 5, 2020