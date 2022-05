O Tottenham deu conta de um aumento de capital superior a 170 milhões de euros por parte do maior acionista de forma a ter «maior flexibilidade financeira e capacidade para investir».



O emblema londrino, que conseguiu o apuramento para a Liga dos Campeões via campeonato, lembra o investimento feito na construção do novo estádio e em melhorias realizadas no centro de treinos, o que impediu maior ambição no mercado de transferências.



«O capital adicional da ENIC permitirá mais investimentos no clube num momento importante», referiu, Daniel Levy, presidente dos «spurs».