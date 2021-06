Fabio Paratici é o novo diretor do futebol do Tottenham, anunciou o clube inglês.



O dirigente de 48 anos muda-se para Londres depois de ter deixado a Juventus, emblema onde trabalhou durante 11 anos. O antigo futebolista passou pelo cargo de Coordenador Técnico da Vecchia Signora, um ano mais tarde, em 2011, tornou-se diretor desportivo e ficou responsável por reformular as áreas do scouting e da Academia e acabou como diretor da Área do Futebol.



Apesar de apenas ter sido anunciado este sábado, Paratici já está a trabalhar com o presidente do Tottenham, Daniel Levy, e é o responsável pela contratação de Paulo Fonseca para o comando técnico dos Spurs.