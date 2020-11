Ryan Sessegnon, jogador emprestado pelo Tottenham ao Hoffenheim, partilhou no Instagram uma das mensagens de ódio racial que tem recebido.

«Honestamente, parece inacreditável. O mais impressionante é que já nem me surpreende. É nojento», escreveu o jogador de vinte anos a acompanhar a captura de ecrã do telemóvel com as mensagens abusivas.

Logo após a publicação do jogador, o Tottenham deixou uma mensagem de apoio nas redes sociais.

«Estamos orgulhosos da rica diversidade étnica que existe nas nossas comunidades, adeptos, staff e jogadores. Somos movidos pela inclusão e igualdade para todos e ninguém deveria ter que suportar tais abusos repulsivos», escreveu o clube inglês nas redes sociais.

Também o Hoffenheim já se colocou do lado do jogador e rejeitou «qualquer forma de racismo, discriminação e exclusão», evocando os princípios de tolerância, integração e respeito.