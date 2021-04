O Tottenham denunciou este domingo que o sul-coreano Son Heung-min foi vítima de ofensas racistas através das redes sociais, depois da derrota da equipa de José Mourinho em casa frente ao Manchester United (3-1).

O clube londrino acrescentou que já fez queixa às plataformas responsáveis pelas redes sociais na quais os insultos racistas foram feitos, mas exige agora uma análise mais detalhada a tudo o que foi escrito e promete apoiar o jogador até ao fim.

«Mais uma jornada e mais abusos raciais sofridos por um dos nossos jogadores. Isso foi novamente relatado às plataformas e agora faremos uma revisão completa junto com a Premier League para determinar a ação mais eficaz no futuro. Estamos com você, Sonny», escreveu o Tottenham numa declaração pública.

Another matchday and more abhorrent racial abuse suffered by one of our players. This has again been reported to the platforms and we shall now undertake a full review alongside the Premier League to determine the most effective action moving forward.



