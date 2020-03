A Federação Inglesa de Futebol informou esta quinta-feira que vai investigar o incidente com Eric Dier e um adepto, ocorrido após a derrota do Tottenham com o Norwich.

Recorde-se que na sequência da eliminação dos spurs da Taça de Inglaterra, frente ao Norwich, o internacional inglês subiu à bancada e foi pedir satisfações a um adepto.

Mais tarde José Mourinho disse que a altercação entre Dier e o referido adepto teve a ver com o irmão do jogador.

«Só sei que a reação do Eric [Dier] foi com base no irmão dele. Não gostou do que estava a acontecer», afirmou.