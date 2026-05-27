O Tottenham está a realizar uma investigação interna, de forma a perceber o porquê do elevado número de lesões que afetaram o conjunto londrino nas duas últimas temporadas. Uma das razões pode ser… o relvado do estádio.

Os londrinos, conforme avança a Sky Sports, procuram entender a quantidade de lesões que têm afetado a equipa, uma vez que a formação londrina registou o maior número de jogos perdidos por lesão entre todas as equipas da Premier League. No total, os jogadores do Tottenham perderam 370 jogos em todas as competições por lesão.

Neste sentido, algumas das lesões mais graves das últimas temporadas, sendo elas as de Kulusevski, Radu Dragusin, James Maddison, Wilson Odobert e Ben Davies, aconteceram no estádio do Tottenham.

Ora, o Tottenham tem vindo a realizar testes ao relvado, comparando o ressalto da bola, por exemplo, ou a consistência da superfície com o relvado do centro de treino. Apesar disto, a Sky Sports refere que os resultados ainda não permitiram perceber se o relvado retrátil está relacionado com a quantidade de lesões.

No entanto, a verdade é que o relvado retrátil está, também, a causar dúvidas em Espanha, dado que o Real Madrid - que tem o mesmo tipo de processo - sofreu várias lesões importantes esta temporada.

Outra questão que pode ter levado a um elevado número de lesões é a frequente mudança de treinador. O Tottenham, recorde-se, teve quatro treinadores num período de dois anos: Ange Postecoglou, Thomas Frank, Igor Tudor e Roberto De Zerbi, sendo que cada um, logicamente, tem o seu método de trabalho e forma de treinar.