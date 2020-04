O antigo internacional inglês Jimmy Greaves está internado num hospital, informou esta noite o Tottenham.

«Podemos confirmar que o nosso recordista de golos, Jimmy Greaves, está a ser tratado no hospital. Estamos em contacto com a sua família e daremos novas informações em temo oportuno. Todos no clube desejam o melhor para o Jimmy e a sua família», pode ler-se na nota publicada pelos spurs, sem detalhar qual o problema de saúde que o ex-avançado atravessa.

Refira-se que Greaves é o melhor marcador da história do Tottenham, com 220 golos em 321 jogos. O agora homem de 80 anos representou ainda clubes como o Milan, o Chelsea e o West Ham. Ao serviço da seleção inglesa, anotou 44 golos em 57 partidas.

