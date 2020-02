José Mourinho afirmou esta terça-feira que não espera que Heung-Min Son volte a jogar esta época.

O avançado sul-coreano, um dos principais jogadores do Tottenham esta época, fraturou o braço no encontro ante o Aston Villa – no qual bisou – e vai ser operado nos próximos dias.

Ora, os spurs tinham inicialmente informado que Son ia estar de fora nas próximas semanas, mas agora Mourinho, citado pela Sky Sports, diz que o jogador de 27 anos não deve voltar a jogar mais esta temporada.