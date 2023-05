O Brentford venceu, este sábado, com reviravolta o Tottenham por 3-1, numa partida da 37.ª e penúltima jornada da Premier League.



Os spurs até começaram melhor o dérbi londrino e colocaram-se na frente do marcador logo aos oito minutos. Na sequência de um livre, Kulusevski deixo a bola em Kane e o inglês fez um golaço, colocando a bola no ângulo superior da livre contrária. Foi o 28.º golo na prova em 25 jogos do avançado, um recorde em edições da Premier League com 38 rondas.



Sem Ivan Toney, suspenso por oito meses, os bees tiveram em Bryan Mbeumo o goleador de serviço. O conjunto de Thomas Frank dizimou o Tottenham na segunda parte e deu a volta ao marcador com dois golos do avançado camaronês (50m e 62m).



Nos minutos finais, o Brentford fixou o 3-1 final por intermédio de Yoane Wissa, aproveintado um erro tremendo de Skipp.

Com este resultado, o Brentford não saiu do nono lugar, mas passou a somar 56 pontos, apenas menos um do que Tottenham, sétimo. Os spurs podem cair do último lugar de acesso às provas da UEFA em caso de vitória ou empate do Aston Villa contra o Liverpool, em Anfield.



Classificação da Premier League