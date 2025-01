Na tarde deste domingo, o Tottenham deslocou-se ao terreno do Tamworth, 16.º classificado do quinto escalão do futebol inglês, e garantiu a passagem aos 16-avos de final da Taça de Inglaterra, com uma vitória sofrida por 3-0, garantida apenas no prolongamento.

Apesar da disparidade entre as equipas, os «spurs» enfrentaram mais do que dificuldades dentro de campo. Desde um balneário pequeno demais para acomodar toda a comitiva, até à necessidade de interditar o estacionamento do estádio para acolher autocarros e meios de comunicação, a experiência foi singular.

Tudo isto num estádio que contou com o apoio de centenas de adeptos locais que ajudaram a prepará-lo para receber uma das maiores equipas do futebol britânico.

Arrived at Tamworth 👋 pic.twitter.com/hP5gBCuh21 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 12, 2025

No tempo regulamentar, a equipa londrina dominou a posse de bola, mas teve dificuldades em criar oportunidades claras face à sólida defesa do Tamworth. A estratégia defensiva da equipa da casa revelou-se eficaz, com os defesas Cullinane-Liburd e Hollis a destacarem-se, tal como o guarda-redes Singh, que travou as melhores ocasiões criadas por Timo Werner.

Depois de 90 minutos sem golos, o jogo avançou mesmo para o prolongamento. Aos 11 minutos da primeira parte do tempo extra, um livre levou a bola para a área, onde um remate de Solanke desviou em Tshikuna, resultando no primeiro golo do Tottenham.

Já no segundo tempo do prolongamento, Kulusevski aproveitou uma jogada bem construída por Son para ampliar a vantagem, e Brennan Johnson fechou o marcador perto do final.

Assim, o Tottenham avança para os 16-avos de final da Taça de Inglaterra, mas não sem antes ultrapassar um obstáculo inesperadamente complicado.