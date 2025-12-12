Mohamed Salah está entre os jogadores convocados do Liverpool para a receção neste sábado ao Brighton & Hove Albion.

O avançado egípcio não foi convocado para o último jogo (visita a casa do Inter) para a Champions e foi suplente utilizado no empate com o Leeds no passado fim de semana. Após o jogo, Salah emitiu declarações «explosivas».

«É a terceira vez que fico no banco, acho que isto acontece pela primeira vez na minha carreira. Estou muito, muito dececionado. Fiz muito por este clube ao longo dos anos e especialmente na última temporada. Agora estou sentado no banco e não sei porquê. Parece que o clube me atirou para debaixo do autocarro. É assim que me sinto. Está muito claro que alguém queria que eu levasse com a culpa toda. (...) Recebi muitas promessas no verão e, até agora, estou no banco em três jogos, não posso dizer que tenham cumprido as promessas. Já disse várias vezes que tinha um bom relacionamento com o treinador [Arne Slot] e, de repente, não temos nenhuma relação. Não sei porquê, mas parece-me que alguém não me quer no clube», afirmou.

Depois disso, o técnico dos Reds não deu como adquirido que Salah voltaria a jogar pelo clube e Alisson, companheiro de equipa e amigo do craque egípcio, afirmou mesmo que ele tinha de assumir as consequências dos seus atos. Os adeptos do Liverpool posicionaram-se inclusive do lado de Slot.

Segundo alguns meios de comunicação social, entre os quais a Sky Sports e a BBC, o treinador neerlandês e Salah conversaram nesta sexta-feira e a tempestade terá acalmado, motivo pelo qual o futebolista egípcio pode voltar à equipa neste fim de semana.