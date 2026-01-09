Liam Rosenior está confiante de que vai obter sucesso como treinador do Chelsea. Na primeira conferência nas novas funções, Liam Rosenior fez lembrar José Mourinho: «Não sou arrogante, sou bom no que faço», atirou.

O técnico de 41 anos vai orientar a equipa pela primeira vez diante do Charlton no sábado, pela terceira ronda da Taça Inglesa. Veio do Estrasburgo, clube francês que pertence à BlueCo, grupo que detém os dois emblemas.

«Em todos os empregos que tive, seja como interino, assistente ou treinador principal, em relação ao grupo com que trabalhei, fui bem-sucedido. Sempre quis estar num clube como este, mas não se trata apenas de estar aqui, trata-se de ser bem-sucedido. Ninguém pode garantir vitórias, mas, ao mesmo tempo, trabalhei muito durante muito tempo para tentar colocar-me numa posição em que pudesse ser bem-sucedido», dissertou.

«Quando entrei no Estrasburgo, disseram que eu era uma piada. Disseram que a minha equipa terminaria em último lugar, que era um projeto impossível, que os jogadores eram muito jovens, muito inexperientes e que eu era um desconhecido vindo de Inglaterra. Terminámos a três pontos da Liga dos Campeões. O ruído exterior é apenas ruído», justificou Rosenior.

Liam assinou contrato com o Chelsea até 2032, uma duração invulgarmente longa para um técnico. O inglês representou, antes do Estrasburgo, o Hull City, Derby County e Brighton (camadas jovens), depois de uma carreira como futebolista.