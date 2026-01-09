Treinador do Chelsea apresenta-se: «Não sou arrogante, sou bom no que faço»
Sucessor de Enzo Maresca mostra confiança nas suas qualidades
Liam Rosenior está confiante de que vai obter sucesso como treinador do Chelsea. Na primeira conferência nas novas funções, Liam Rosenior fez lembrar José Mourinho: «Não sou arrogante, sou bom no que faço», atirou.
O técnico de 41 anos vai orientar a equipa pela primeira vez diante do Charlton no sábado, pela terceira ronda da Taça Inglesa. Veio do Estrasburgo, clube francês que pertence à BlueCo, grupo que detém os dois emblemas.
«Em todos os empregos que tive, seja como interino, assistente ou treinador principal, em relação ao grupo com que trabalhei, fui bem-sucedido. Sempre quis estar num clube como este, mas não se trata apenas de estar aqui, trata-se de ser bem-sucedido. Ninguém pode garantir vitórias, mas, ao mesmo tempo, trabalhei muito durante muito tempo para tentar colocar-me numa posição em que pudesse ser bem-sucedido», dissertou.
«Quando entrei no Estrasburgo, disseram que eu era uma piada. Disseram que a minha equipa terminaria em último lugar, que era um projeto impossível, que os jogadores eram muito jovens, muito inexperientes e que eu era um desconhecido vindo de Inglaterra. Terminámos a três pontos da Liga dos Campeões. O ruído exterior é apenas ruído», justificou Rosenior.
Liam assinou contrato com o Chelsea até 2032, uma duração invulgarmente longa para um técnico. O inglês representou, antes do Estrasburgo, o Hull City, Derby County e Brighton (camadas jovens), depois de uma carreira como futebolista.