Despedido do comando técnico do PSG no final de 2020, Thomas Tuchel revelou, em entrevista à Sky alemã, os momentos que conduziram à saída da equipa francesa poucos meses após tê-la colocado numa final da Liga dos Campeões pela primeira vez na história.

«Foi surpreendente. Era 22 de dezembro e senti logo ao princípio da tarde que ia acontecer. Tive uma conversa com o diretor-desportivo (Leonardo) e depois recebi uma outra notícia antes do jogo com o Estrasburgo. Sentia que podiam despedir-me, mas não acreditei nisso. Ganhámos 4-0», lembrou.

«Depois disso, eu e o Leonardo tivemos outra conversa que não durou mais do que dois minutos, porque ele também não tinha muitas mais coisas para me dizer. Levámos as nossas coisas de Paris e fomos para casa celebrar o Natal. A nível de trabalho passei um Natal de m****, mas encontrei o melhor presente na árvore de Natal com o Chelsea», concluiu.