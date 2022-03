Thomas Tuchel diz que o plantel do Chelsea ainda está assimilar tudo aquilo que está a acontecer ao clube, afetado pelas sanções impostas ao dono, Roman Abramovich.

O governo britânico decidiu punir o oligarca russo, na sequência da guerra na Ucrânia, e por isso as contas do Chelsea foram «congeladas». O emblema londrino não pode avançar com o processo de venda, não pode negociar jogadores, e nem sequer pode vender bilhetes ou merchandising.

Ainda assim venceu o Norwich, por 3-1, nesta quinta-feira.

«Vamos ver se a situação fica assim. Vamos analisa dia a dia. Ontem não esperávamos isto, e não sabemos como será amanhã Mas toda a gente pode estar certa de que estamos focados no nosso trabalho, para manter a mentalidade certa. Podemos confiar uns nos outros, e isso não vai mudar. Enquanto tivermos camisolas suficientes para jogar e autocarro para nos levar aos jogos, vamos lá estar e competir seriamente», referiu o técnico alemão.