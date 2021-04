Recrutado pelo Chelsea no último verão, Timo Werner tarda em encontrar o nível que mostrou ao serviço do Leipzig. O avançado germânico soma apenas dez golos pelos londrinos e tem evidenciado dificuldades em marcar ao contrário do que acontecia na Alemanha.



A semana do jogador de 25 anos ficou marcada por um falhanço incrível na derrota da Mannschaft contra a Macedónia. Ora, na véspera do jogo contra o WBA, Thomas Tuchel fez uma analogia curiosa para desvalorizar o mau momento de Werner.



«Ontem mandei-o embora do treino, ele queria fazer algum trabalho de finalização connosco. Disse-lhe: 'Não precisas disso. O teu corpo e o teu cérebro sabem como marcar golos desde que tens seis anos. Por isso, não te preocupes os golos vão aparecer'. Se uma mulher não quiser ir jantar fora, não a podes obrigar. Tens de dar uns passos atrás e talvez ela te ligue. Os golos vão aparecer», referiu, em conferência de imprensa.



