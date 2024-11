Manuel Ugarte trocou no último verão o PSG pelo Manchester United. O médio, ex-Sporting, revelou que foi contactado por Bruno Fernandes antes de deixar Paris e assinar pelos red devils.



«O Bruno Fernandes enviou-me uma mensagem pelo Instagram. Ele disse-me que o Manchester United era um clube incrível e que estava entusiasmado para que eu chegasse. Respondi-lhe que também estava muito ansioso por isso», contou, em conferência de imprensa.



O internacional uruguaio admitiu que precisa de tempo para se adaptar à Premier League mas que está «feliz» e «muito bem fisicamente».



«Não há equipa como o Manchester United. É preciso sempre um pouco de tempo para me adaptar à melhor liga do mundo e isso exige muito de ti. Mas estou feliz, otimista e sinto-me muito bem fisicamente. Estou contente com o meu papel no clube, vai ajudar-me no futuro», referiu.



Recrutado ao PSG por cerca de 50 milhões de euros, Ugarte leva 11 jogos pelo Manchester United, clube no qual vai reencontrar Ruben Amorim.