É a conversa que está a entusiasmar os adeptos do Barcelona. Pep Guardiola, antigo treinador dos blaugrana e atual técnico do Manchester City, e Aitana Bonmatí, médio do Barcelona e atual Bola de Ouro do futebol feminino, estiveram frente a frente, onde falaram sobre o futuro.

A futebolista conheceu pela primeira vez o técnico espanhol num documentário do canal de televisão catalão TV3 e Guardiola disse-lhe que ela poderia ser treinadora até aos 80 anos. Bonmatí respondeu que sonha ser diretora desportiva e o ex-jogador deixou uma promessa, uma vez que não se vê a comandar uma equipa até aos 80 anos.

«Não sofras, eu virei de graça. O problema é que eu serei o presidente e serei eu quem te vai contratar como diretora desportiva».

De recordar que Pep Guardiola foi jogador do Barcelona entre 1990/1991 e 2000/2001. Mais tarde, treinou os blaugrana entre 2008/2009 e 2011/2012.