Durante os protestos desta sexta-feira, os adeptos do Arsenal visaram a família Kroenke, proprietária do clube, e pediram que esta vendesse o clube.



Ora quem aproveitou o pedido dos fãs dos «gunners» foi Daniel Ek, um dos fundadores da plataforma Spotify.



«Desde que me lembro, sempre apoiei o Arsenal quando era criança. Se a KSE (Kroenke Sports & Entertainment) quiser vender o Arsenal, ficarei feliz por entrar na corrida», escreveu no Twitter.