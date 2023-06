Um dos resistentes do onze inicial que conquistou a Liga dos Campeões há dois anos, Reece James asssegurou que não irá jogar no Arsenal, numa prova de fidelidade ao Chelsea.



Depois de Havertz ter assinado pelos «gunners» e de Mount estar a caminho do United, surgiram publicações sobre uma possível saída do internacional inglês dos blues. O lateral-direito respondeu a uma das muitas publicações que surgiram nas redes sociais e garantiu que não irá fazer o que Havertz fez.



«Um dos nossos», respondeu o Chelsea à publicação de James.



O jogador de 23 anos está nos blues desde 2010 e fez todo o percurso na formação até se estabelecer como uma dos titulares da equipa principal.





One of our own. 💙 https://t.co/XFLQWZU3UN — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 29, 2023