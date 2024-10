Desde a saída de Sir Alex Ferguson em 2013, o Manchester United já teve seis treinadores: David Moyes, Louis Van Gaal, José Mourinho, Solskjaer, Rangnick e por último, Erik ten Hag.



O neerlandês deixou Old Trafford com a segunda melhor percentagem de vitórias (54,7 por cento) apenas atrás de Mourinho. O português esteve dois anos e meio à frente dos diabos vermelhos e saiu no final de 2018, mas ainda assim detém o melhor registo de um treinador desde a saída de Ferguson: 58,3 por cento.



Ole Gunnar Solskjaer surge no terceiro lugar com uma percentagem de vitórias de 54,2 por cento. Moyes (52,9 por cento), Van Gaal (52,4 por cento) e Ralf Rangnick (37,9 por cento).



Os dados da Premier League: