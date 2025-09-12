Questionado sobre as palavras de Arne Slot, que colocou Alexander Isak como «um dos melhores avançados do mundo», Pep Guardiola encheu Erling Haaland de elogios e colocou o norueguês num patamar acima do sueco.

«Está um pouco acima. Já respondi a isso antes: o Isak é um jogador excecional. O Erling, como avançado, é o máximo. É claro que o Isak deve ser um jogador de topo pelo que eles [Liverpool] pagaram, obviamente», disse o treinador do Manchester City, em conferência de imprensa.

«Uns dirão Mbappé, outros Messi ou Cristiano [Ronaldo]. Tudo bem. É um jogo de opiniões. Cada um tem o seu direito. O que digo é que não vou trocar o Erling por ninguém, porque eu o conheço, porque é um jogador incrível e adorável como pessoa. E eu gosto dele», acrescentou.

Guardiola falou em antevisão ao dérbi com o Manchester United e revelou que Omar Marmoush vai ficar de fora dos relvados «algumas semanas». Rayan Cherki também vai falhar o jogo de domingo, enquanto John Stones é dúvida.

O técnico catalão abordou ainda o mercado, nomeadamente a renovação na baliza, com a saída de Ederson e as entradas de Gigi Donnarumma e James Trafford.

«O Ederson ajudou-nos a criar um caminho especial. A decisão foi tomada. O Edy fez tudo aqui, venceu tudo. E agora ele teve a chance de viver outra experiência. O mercado deu-nos a oportunidade de trazer o Gigi [Donnarumma], de 26 anos, com uma experiência incrível num grande clube e na seleção italiana», sublinhou, antes de estabelecer diferenças entre os dois guarda-redes, nomeadamente no jogo de pés.

«Tento sempre adaptar-me à qualidade dos jogadores. Eu não exigiria que o Gigi [Donnarumma] fizesse algo que o deixasse desconfortável. O Ederson é um dos melhores jogadores que já vi na distribuição, curta e longa. O Gigi tem outra qualidade. Não se trata de desvalorizar o outro. Eles são diferentes. Temos potencial com o Gigi e o James [Trafford] e vamos usá-los», concluiu.